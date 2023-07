Paris Saint Germain-Al Nassr Amichevole | 25-07-2023 ore 12 | 20 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 24 luglio 2023) I campioni di Francia delsfidano i vicecampioni dell’Arabia Saudita dell’Alin un’di preparazione. Ai sauditi non è bastato l’ingaggio di Cristiano Ronaldo all’inizio di quest’anno per vincere un titolo nazionale che manca dal 2019 mentre i francesi hanno vinto la Ligue 1 2022-23 a fatica, una cosa inaccettabile se InfoBetting: Scommesse Sportive e

Una svolta che lo porterebbe al- Germain, club centrale nell'intrigo degli attaccanti visto il caso Mbappe. Stando a quanto riferisce 'Psg Community', infatti, proprio Kane sarebbe la ...Commenta per primo Il mercato delle punte si accende e tutto può partire da Bergamo . Lì gioca Rasmus Hojlund , oggetto del desiderio del- Germain e del Manchester United , e proprio il giovane danese dell' Atalanta può essere la chiave per rompere gli indugi e dare il via a un intreccio che può coinvolgere l'intero ...33 Svolta colma d'ansia nella carriera di Mauro Icardi : l'ex capitano dell'Inter, rientrato al- Germain dopo il prestito al Galatasaray in Turchia, aveva trovato l'accordo con il club di Istanbul per un trasferimento a titolo definitivo, ma di fronte alle condizioni di salute della ...

Napoli, tutto pronto per un super affare col Psg: rinforzo a sorpresa Spazio Napoli

La Roma insiste per Renato Sanches, come riportato da Fabrizio Romano. Il centrocampista rimane una priorità dei giallorossi, anche se non è stata ancora presa una decisione definitiva da parte del ...Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Yassine Bounou: come riporta Footmercato il club parigino ha presentato una prima offerta verbale ...