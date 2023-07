(Di lunedì 24 luglio 2023), e adesso che succede? Le elezioni anticipate, convocate con cinque mesi di anticipo per via delle dimissioni di Pedro, hanno fatto emergere un quadro ancor più ingarbugliato di quanto non ci si aspettasse. Di certo c’è la battuta di arresto di Vox, che di fatto azzoppa l’ipotesi di un governo conservatori-popolari sognato da Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal. Di sicuro il premier socialista non ne esce devastato, come i sondaggi avevano lasciato immaginare, conquistando due seggi in più e un milione di voti rispetto al 2019. Tuttavia al momento né il Partito Popolare né il Psoe possono immaginare distabilmente, se si esclude un patto tra i due partiti più votati. Il risultato delle elezioni Il risultato definitivo per quanto riguarda il Congresso consegna allaun parlamento ...

Paradosso Spagna, Sanchez perde ma può governare: gli scenari Nicola Porro

Elezioni in Spagna, Fejioo perde la sua scommessa: Popolari primi, ma Sanchez tiene: gli scenari aperti Elezioni in Spagna, la strategia anti-Vox non ...La virata a destra della Spagna non c’è stata. Più correttamente: è stata meno evidente di quanto dicevano i sondaggi e di quanto speravano nel Partito popolare dove ...