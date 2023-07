Paolo Meneguzzi si scaglia contro Disco Paradise | J-Ax risponde | “Versione Wish di Tiziano Ferro”

L'estate caldissima sta portando con sé anche una buona dose di bollori nell'universo della musica italiana. Dopo la telenovela Salmo vs Luchè , questa volta ad attaccarsi sono statie J - Ax . Il motivo Una dichiarazione del cantante di Verofalso che in un'intervista a MowMag ha apertamente criticato il pop italiano contemporaneo e, in particolare, Disco paradise ..., protagonista all'Eat Sound Festival in un "pop contro rock" contro Simone Tomassini, ripercorre l'evoluzione di una carriera più unica che rara, la sua: "In Sudamerica ero una ...E all'Eat Sound Festival la sfida "rock vs pop" contro il collega e amico: nessuna cover, solo due repertori a confronto di Emiliano Raffo S i scrive Eat Sound Festival , ma si può ...

J-Ax risponde a Paolo Meneguzzi: «Tu mi parli di marchette Ti ricordo come la versione Wish di Tiziano Ferro» Rolling Stone Italia

Botta e risposta a distanza tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. Il primo ha criticato Disco Paradise e il secondo ha replicato duro ...Duro botta e risposta tra Paolo Meneguzzi e J-Ax. I due cantanti non se le sono mandate a dire. Ecco cosa è successo.