Paolo Meneguzzi descrive la musica pop di oggi e lancia una stoccata a Disco Paradise | la dura replica di J-Ax

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il rapper J-Ax, storico fondatore degli Articolo 31, hato alle ultime dichiarazioni di. Il cantante diventato famoso alla fine degli anni ’90 per i brani Mi sei mancata, Lei è ed altri, ha recentemente partecipato all’Eat Sound Festival di Vertemate (Como). Per l’occasione, intervistato da MowMag, ha commentato l’attuale panoramale italiano. In particolare,ha criticato gli artisti della scena pop e le loro hit estive: L’estate pop 2023 è deprimente. Il medium pop mi pare svilito. Vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare ladi turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette. Il pop dev’essere anche visionario, evoluto, curato ai massimi livelli. Se fai i dovuti confronti tra un prodotto e l’altro, te ...

L'estate caldissima sta portando con sé anche una buona dose di bollori nell'universo della musica italiana. Dopo la telenovela Salmo vs Luchè , questa volta ad attaccarsi sono statie J - Ax . Il motivo Una dichiarazione del cantante di Verofalso che in un'intervista a MowMag ha apertamente criticato il pop italiano contemporaneo e, in particolare, Disco paradise ..., protagonista all'Eat Sound Festival in un "pop contro rock" contro Simone Tomassini, ripercorre l'evoluzione di una carriera più unica che rara, la sua: "In Sudamerica ero una ...E all'Eat Sound Festival la sfida "rock vs pop" contro il collega e amico: nessuna cover, solo due repertori a confronto di Emiliano Raffo S i scrive Eat Sound Festival , ma si può ...

J-Ax risponde a Paolo Meneguzzi: «Tu mi parli di marchette Ti ricordo come la versione Wish di Tiziano Ferro» Rolling Stone Italia

J-Ax ha scagliato una frecciatina infuocata contro il collega cantante Paolo Meneguzzi, che ha definito come la brutta copia di Tiziano Ferro.Segui Tag24 anche sui social J.Ax non le ha mandate a dire a Paolo Meneguzzi che, in una recente intervista, aveva bollato il successo dell’estate “Disco Paradise” come una marchetta. J.Ax replica a P ...