La platea dei Giffoners più adulta, e dunque più informata anche sull' attualità dell'industria , purmancando a più riprese di ripetere a"ti adoro, qui ti adoriamo tutti" , chiede ...Ci sono persone di grandissimo talento cheriescono ad avere costanza e rigore'. Il programma ... Le sfide del generale Carlo Alberto della Chiesa' con la partecipazione di Francesco, ...Ci sono persone di grandissimo talento cheriescono ad avere costanza e rigore'. Leggi Anche ... Le sfide del generale Carlo Alberto della Chiesa' con la partecipazione di Francesco, ...

Pannofino: “L'AI non può diventare un furto con scopo di lucro” Cinecittà News

"Essendo figlio di un carabiniere ho aderito con orgoglio e affetto e ho avuto l'onore di far conoscere un grande eroe che non va dimenticato come il generale Dalla Chiesa". (ANSA) ...Francesco Pannofino racconta aneddoti e curiosità sulla sua vita da tifoso della Lazio. Cosa dice a Ciro Immobile per non farlo andare via ...