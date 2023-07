Pallanuoto | Mondiali Fukuoka 2023 | Setterosa in semifinale | battuti gli USA 8-7

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilbatte gli Stati Uniti 8-7 e conquista laaidi. Una prova superlativa per le ragazze di Carlo Silipo, che concedono le briciole alle americane in situazioni di superiorità e si affidano alla serata di grazia di Caterina Banchelli, premiata come mvp della partita. L’Italia si è difesa in tredici situazioni di superiorità su sedici per le avversarie. Eppure, la prima situazione con una giocatrice in più premia gli USA, mentre le azzurre sono apparse un po’ statiche. Il risultato è che Musselman le punisce per l’1-0. La risposta azzurra è immediata con Bianconi. Steffens riporta avanti le americane, ma Giustini (in gol poi altre due volte) conclude uno splendico palleggio con il nuovo pareggio. L’Italia sfrutta la prima superiorità con Marletta che sigla il 3-2. Nel secondo quarto ...

Tutti gli italiani in gara martedì 25 luglio aidi Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a ... Prosegue anche il torneo dimaschile, con il ...SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA GLI ITALIANI IN GARA OGGI AIFEMMINILE: RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMAMASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARI: ...Quarto di finale da non perdere. Gli azzurri devono battere una nazionale fortissima per entrare nella lotta per le ...

LIVE Italia-USA, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: serve un miracolo, Setterosa in acqua dalle 8.00 OA Sport

L’Italia è in semifinale dei Mondiali di pallanuoto 2023. Il Setterosa ha compiuto un’autentica impresa battendo per 8-7 gli Stati Uniti, campione in carica. Impresa titanica del Setterosa che si è ...Per la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone, al Marine Messe Fukuoka Hall B, oggi, lunedì 24 luglio, alle ore 08.00 italiane, ...