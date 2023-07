Pallanuoto | Mondiali femminili Fukuoka 2023 | tabellone e accoppiamenti dagli ottavi alla finale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ildiin poi del torneo difemminile aidi, in programma da domenica 16 a sabato 29 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che, oltre alle mee, assegnerà anche le prime carte per Parigi 2024. Le prime due squadre classificate infatti conquisteranno un biglietto ciascuna per i prossimi Giochi Olimpici. Il Setterosa di Carlo Silipo partiràdidopo aver terminato al secondo posto il proprio girone inaugurale. Di seguito ilcompletodifino all’atto ...

Tre ori olimpici e quattro Mondiali di fila, una montagna da scalare. Ma gli Stati Uniti devono abdicare davanti alla furia del Setterosa: 8 - 7 per le azzurre nei quarti di Fukuoka, un risultato inimmaginabile alla vigilia

Impresa per il Setterosa in semifinale ai Mondiali di pallanuoto in Giappone. L'Italia più bella elimina gli Stati Uniti tricampioni olimpici e quadrimondiali in carica col punteggio di 8-7. (ANSA) ...Impresa delle azzurre contro le americane che hanno vinto tre Olimpiadi e quattro Mondiali di fila. Silipo: “Cuore, carattere e testa”. In semifinale contro Olanda o Canada ...