Pallanuoto | Italia - Usa 8 - 7 | azzurre in semifinale mondiale

(Di lunedì 24 luglio 2023) La nazionale difemminile più bella di quanto si immagina elimina gli Stati Uniti tricampioni olimpici e quadrimondiali in carica col punteggio di 8 - 7 (2 - 3, 2 - 1, 2 - 2, 1 - 2) e ...

L'difemminile ha eliminato nei quarti di finale del Mondiale gli Stati Uniti , tre volte campioni olimpici e quattro mondiali, col punteggio di 8 - 7. Il Setterosa , bronzo europeo e ...La nazionale difemminile più bella di quanto si immagina elimina gli Stati Uniti tricampioni olimpici e ...sconfitta degli Stati Uniti ai mondiali era stata proprio per mano dell'. Era ......" Il Setterosa batte gli Usa 8 - 7 e conquista il pass per le semifinali dei Mondiali di... Questi i segreti dell'più bella che elimina gli Stati Uniti tricampioni olimpici e ...

LIVE Italia-USA 8-7, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: favoloso Setterosa! Sconfitte le campionesse olimpiche in una partita stupenda OA Sport

L'ultima ad arrendersi è stata la fuoriclasse Steffens, autrice di 4 reti e migliore marcatrice della partita in cui le azzurre sono andate a segno con ...Ai Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone, inizia la seconda fase ad eliminazione diretta: negli ottavi di finale l'Italia di Carlo Silipo liquida la Nuova Zelanda con ...