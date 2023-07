Pallanuoto | impresa del Setterosa ai mondiali in Giappone | battuti gli Usa 8 - 7

La7.it - Le azzurre dellahanno battuto 8 - 7 le campionesse olimpiche degli Stati Uniti . Una vittoria ai mondiali a Fukuoka in Giappone che vale l'accesso alla semifinale. Ora l'Italia ...... Carlo Silipo, ha commentato così l'contro le campionesse olimpiche e mondiali degli Stati Uniti, 8 - 7, che spalanca alle azzurre le porte delle semifinali ai Mondiali diin corso ...per il Setterosa in semifinale ai Mondiali diin Giappone. L'Italia elimina gli Stati Uniti tricampioni olimpici e quattro volte campioni del mondo in carica col punteggio di 8 - 7. ...

Pallanuoto: impresa Setterosa, Usa battuti 8-7 ed è semifinale Agenzia ANSA

AGI - Strepitoso Setterosa ai mondiali di pallanuoto a Fukuoka, in Giappone: le azzurre hanno battuto 8-7 le campionesse olimpiche degli Stati Uniti e si sono qualificate per la semifinale. L'Italia ...Le azzurre della pallanuoto hanno battuto 8-7 le campionesse olimpiche degli Stati Uniti. Una vittoria ai mondiali a Fukuoka in Giappone che vale l'accesso alla semifinale. Ora l'Italia dovrà ...