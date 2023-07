Pallanuoto femminile | gli USA non perdevano ai Mondiali dal 2015! 8 anni dopo ancora l’Italia li fa piangere!

(Di lunedì 24 luglio 2023) Quella compiuta oggi dalla Nazionale italianadiè un’impresa sportiva di quelle da ricordare. Il Setterosa ha infatti ribaltato ogni pronostico, riuscendo a superare nel match valido per i quarti di finale deidi Fukuoka, la corazzata statunitense, apparentemente imbattibile. I numeri raccontano forse ancor meglio delle parole il capolavoro compiuto dalla squadra guidata dal CT Carlo Silipo: il team a stelle e strisce veniva da una striscia consecutiva di quattro titoli iridati iniziata con l’edizione 2015, continuata nel 2017 e nel 2019 e dunque terminata con il successo dello scorso anno a Budapest. E non finisce qui: gli USA erano reduci anche da due ori olimpici, tanto a Rio nel 2016 quanto a Tokyo nel 2021. Il dato forse più incredibile di tutti è che gli Stati Uniti erano in striscia aperta di ...

La nazionale diitaliana ha battuto gli Usa , nazionale campione olimpica e con quattro mondiali vinti, e si è aggiudicata un pass per la semifinale ai Mondiali diin corso a Fukuoka , ...Ci siamo riusciti"., ha detto il ct della nazionaledi, Carlo Silipo. "Questo successo ci deve trasmettere fiducia e consapevolezza. Il mondiale però non finisce qui, così come ...ROMA - Il Setterosa batte gli Usa 8 - 7 e conquista il pass per le semifinali dei Mondiali di, in scena a Fukuoka. Nel match che vale l'accesso alla finalissima le azzurre di Carlo Silipo affronteranno la vincente della sfida Olanda - Canada. Straordinaria difesa e cinismo ...

Mondiali, pallanuoto femminile: Setterosa in semifinale, battuti gli USA 8-7 Sky Sport

(Adnkronos) – Il Setterosa compie l’impresa e batte gli Usa ai quarti di finale dei mondiali di nuoto di Fukuoka conquistando la semifinale della rassegna iridata. Le azzurre hanno sconfitto le statun ...Epica vittoria per la nazionale femminile di pallanuoto ai Mondiali in corso in Giappone. Il Setterosa ha battuto a sorpresa per 8-7 gli Stati Uniti campioni olimpici e del mondo, qualificandosi per ...