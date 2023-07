Pallanuoto | Caterina Banchelli | “Se giochiamo così sarà dura per tutti” Valeria Palmieri | “Dopo la Grecia siamo cresciute”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Impresa da sogno per il Setterosa. La Nazionale italiana è riuscita ad imporsi nei quarti di finale dei Mondiali di Fukuoka sugli Stati Uniti per 7-6. Un match clamoroso contro una squadra che era reduce da quattro titoli iridati e due olimpici di fila. Una partita strepitosa della squadra azzurra che è riuscita a limitare l’attacco pazzesco delle americane (percentuale bassissima con la superiorità numerica), sfruttando anche le parate dell’mvp dell’incontro,. Le parole del portierone azzurro: “È stata una partita faticosissima. Non ho più voce. Ci eravamo promesse di uscire dall’acquaaver dato tutto. L’abbiamo fatto. Anch’io finora non mi ero piaciuta molto. Ho scelto la partita giusta per giocare. Devo tutto, ma proprio tutto tutto ad Elena Gigli, che dal giorno zero mi sta dietro. Adesso si inizierà a ...