Palermo | gli studenti contro il prof che invita a “censurare” Di Matteo e Lodato | “Non ci basta la retorica di Stato | continueremo a chiamarli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Gentileessore Visconti (…), siamo rimasti molto sconcertati dalle dichiarazioni che lei ha rilasciato al Foglio, parlando di antimafia “della fuffa” endo (di fatto) le nuove generazioni a non chiamare più nelle scuole e nelle università il magistrato Nino Die il giornalista Saverio”. Così esordiscono più di sessantaliceali e universitari die non solo, in una lettera indirizzata a Costantino Visconti, ordinario di Diritto penale alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università palermitana e allievo di Giovanni Fiandaca, giurista noto per le sue posizioni critiche nei confronti del concorso esterno in associazione mafiosa e del processo sulla Trattativa-mafia. Intervidal quotidiano lo scorso 20 ...