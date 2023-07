Palazzo Castropignano come un bagno turco | Napoletano FdI | “Condizionatori solo in stanza Sindaco | poveri dipendenti”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 24 luglio 2023) Caserta. In base all’articolo 2087 del codice civile il datore di lavoro è obbligato a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale del lavoratore, per fare ciò deve adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che sono necessarie, in base alla tipologia di lavoro e sulla base dell’esperienza e della tecnica. Questo almeno sulla carta. Ovunque, in Italia, ci si muove all’unisono – imprenditori, datori di lavori,, sindacati, Inps, ecc – per combattere l’ondata di caldo. Ad eccezione del Comune di Caserta. Ad oggi gli unici impianti di climatizzazione funzionanti presso gli uffici comunali sono quelli nell’ufficio del, nell’ufficio del Segretario Comunale e nella sala CED che, per ovvi motivi, onde evitare incendi e spegnimenti improvvisi, deve mantenere una temperatura idonea per evitare il surriscaldamento delle ...