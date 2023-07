Pagelle Napoli-Spal 1-1 | voti e tabellino Amichevole estiva 2023

(Di lunedì 24 luglio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di1-1, match valevole per l’, la seconda per la società campione d’Italia.: Gollini 6 (46? Meret); Zanoli 5.5 (46? Osimhen 6), Ostigard 6 (46? Lobotka 5 – 88? Saco), Juan Jesus 6 (46? Anguissa 7), Mario Rui (35? Olivera 6.5); Elmas 6 (46? Rrahmani 6), Demme 6 (46? Di Lorenzo 6), Folorunsho 6 (46? Obaretin 6); Zedadka 6 (46? Kvaratskhelia 6.5), Simeone 6.5 (46? Raspadori 5.5), Politano 7 (46? Zielinski 6.5). All. Garcia 5: Alfonso 6.5, Dickmann 6, Tripaldelli 6, Murgia 6.5, Arena 6, Peda 6, Celia 6, D’Orazio 6.5, Parravicini 6, Orfei 6, Antenucci 6. ALL: Oddo 6.5 ARBITRO: Tremolada 6.5RETI: 62? Puletto, 72? AnguissaNOTE: Serata piovosa, ...

Pagelle Napoli-Anaune, Top & Flop: che talento Vergara! Coli Saco

Decisa su Nunez, entrata nell’area azzurra con pessime intenzioni. Sicura quando smista indietro a Durante con l’area infestata di nemiche. Fisico e personalità, i tatuaggi di Elena non mentono.I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per l’esordio azzurro ai Mondiali femminili: pagelle Italia Argentina I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la partita ...