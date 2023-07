Pagelle Mondiali di nuoto | l’eclettismo di Ceccon | la sostanza di Martinenghi

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023)2023 OGGI Lunedì 24 luglio Che giornata per l’Italia del! Thomasha conquistato il successo nei 50 farfalla con il nuovo record italiano, mentre Nicolòsi è messo al collo l’argento dei 100 rana, scendendo solo di un gradino nel podio iridato dopo l’oro dello scorso anno.ha conquistato anche la finale dei 100 dorso con il miglior tempo, mentre gli altri azzurri in semifinale non sono riusciti a superare il turno. Delusione per le raniste Angiolini e Carraro, per le quali l’accesso alla finale era possibile, bene De Tullio, a un soffio dalla finale dei 200 stile, non giudicabile Panziera che ha affrontato i 100 dorso in semifinale come un allenamento in vista dei 200. THOMAS10: Voto pieno! ...