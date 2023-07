Pagelle Italia-Argentina 1-0 | tabellino e voti Mondiali calcio femminile 2023

(Di lunedì 24 luglio 2023) Le, ie ildi1-0, match della prima giornata della fase a gironi deidi. All’87’ è un gol di testa di Cristiana Girelli a risolvere una partita bloccata, in cui le azzurre hanno concesso poco a Larroquete e compagne, ma che allo stesso tempo hanno faticato a creare occasioni pulite sul fronte offensivo. Sul cross di Boattin, Girelli si è inserita e di testa ha beffato Correa con un pallonetto. Primi tre punti per le azzurre, come la Svezia nel girone G. TOP Girelli 7.5 “Gioco anche in porta”, aveva detto. Ma grazie al cielo è un attaccante e alla fine le bastano cinque minuti per realizzare il gol pesantissimo che vale i tre punti. Un colpo di testa da grande bomber. Dragoni 6.5 La più ...

