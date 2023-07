Ostia Antica – Incidente su Via del Mare | morta anche la figlia

97esimo GIRO PODISTICO INTERNAZIONALE DI CASTELBUONO, CI SIAMO La gara di corsa su strada piùin Italia e tra le più antiche d'Europa che viene disputata nel giorno di Sant'Anna, vedrà al ...,...Nel 2014 fu invece ritrovato un residuo bellico addirittura nel terreno di una villetta di, scoperto per caso da alcuni operai che stavano effettuando un intervento di ristrutturazione.Una rissa tra comitive scoppiata per motivi di gelosia, per uno sguardo di troppo a una ragazza. È quanto successo nella serata di giovedì 20 luglio a, in piazza Gregoriopoli, la strada che affaccia sul borgo del quartiere. Lì, intorno alle 22, due gruppi di giovani si sono picchiati. Diversi presenti hanno allertato i carabinieri ...

Ostia e Ostia Antica, blackout e vie senza luce. Residenti e commercianti nel panico (VIDEO) Canale Dieci

Agnese Armanni è morta a distanza di 5 giorni dalla mamma, Rita Breccolini. Il conducente della Bmw è accusato di omicidio stradale ...Prosegue l’ottava edizione della rassegna Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno, (organizzata del consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia ...