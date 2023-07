Osimhen vuole rimanere un altro anno | ma il nodo è la clausola

La prima è tenere a tutti i costi, nel mirino delle grandi d'Europa: vedremo se qualcuno si ... Soprattutto ha detto chi nonpiù: dal capitano Bonucci, che non è partito per gli Stati ...Il Corriere dello Sport scrive che Garcia sa bene che averein squadra oppure no fa la differenza. 'E allora, la storia delle storie. Che, come Rudi lascia intendere da qualche giorno, ...Ha detto cheresta. E' chiaro che vanno risolte anche altre situazioni di giocatori in scadenza di contratto come Zielinski e Lozano"

Napoli, assist di Garcia a Osimhen: "Vuole restare" Corriere dello Sport

Aurelio De Laurentiis continua a trattare per il rinnovo di Victor Osimhen. Il quotidiano Il Roma fa il punto della situazione.L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul possibile rinnovo di contratto di Victor Osimhen, attaccante del Napoli.