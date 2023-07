Osimhen | non si vede ancora la luce Proprio come si è a malapena intravisto Victor a Dimaro CorSport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il rinnovo dinon si sblocca, eppure l’agente del nigeriano, Roberto Calenda, ha trattato con il presidente del Napoli, De Laurentiis, per quattro giorni. Ieri diha parlato Garcia:resta? Speriamo, ha detto l’allenatore, aggiungendo «mai dire mai». A proposito del futuro del nigeriano, il Corriere dello Sport scrive che la sensazione è che ci siano diverse difficoltà per il rinnovo. L’annuncio dell’intesanon arriva, non silasi è appenasul palco didurante la presentazione della squadra ai tifosi. Dopo essere stato acclamato dal pubblico, infatti,si è andato a mettere ...

Il Corriere dello Sport scrive chesembra sereno, che il suo umoreè dei migliori, lo si vede a Dimaro, negli allenamenti con la squadra e nelle uscite pubbliche. A tutti quelli che ...E' la frase che ha urlato oggi un tifoso del Napoli a Victorpresentatosi per la sessione autografi a Dimaro dopo l'allenamento. L'attaccante del Napoli, ovvio,si scompone più di tanto ...Dal ritiro di Dimaro l'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Massimo Ugolini di Sky Sport: Garcia a Sky sue Di Lorenzo Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Rinnovo Osimhen, non c’è l’accordo col Napoli: ecco quando può arrivare Corriere dello Sport

Napoli che, sul calciomercato, deve risolvere due nodi vitali: Garcia in ansia per il rinnovo di Osimhen, che vive una fase di stallo, e per il post Kim ...Per almeno una mezz'ora, Garcia potrà allungare gli occhi su una delle stelle emergenti del nostro calcio, Matteo Prati. Sarà uno dei protagonisti dell'amichevole di ...