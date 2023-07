Osimhen non è sereno | si aspettava di chiudere presto la questione rinnovo CorSport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Quattro giorni di dialogo tra l’agente Roberto Calenda e il presidente del Napoli De Laurentiis non sono bastati: sul frontedi Victorcon il club partenopeo non ci sono ancora risvolti positivi. Si discute ancora della clausola da inserire nel contratto e del suo valore, dell’ingaggio del nigeriano e delle proporzioni che dovrà avere rispetto alla valutazione di 200 milioni del cartellino stabilita da De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive chenon sembra, che il suo umore non è dei migliori, lo si vede a Dimaro, negli allenamenti con la squadra e nelle uscite pubbliche. A tutti quelli che glielo hanno chiesto, l’attaccante nigeriano ha detto di voler restare a Napoli, ma sperava e siche lasi chiudesse ...

Rinnovo Osimhen, non c’è l’accordo col Napoli: ecco quando può arrivare Corriere dello Sport

Napoli che, sul calciomercato, deve risolvere due nodi vitali: Garcia in ansia per il rinnovo di Osimhen, che vive una fase di stallo, e per il post Kim ...Per almeno una mezz'ora, Garcia potrà allungare gli occhi su una delle stelle emergenti del nostro calcio, Matteo Prati. Sarà uno dei protagonisti dell'amichevole di ...