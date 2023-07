Osimhen | il rinnovo con il Napoli ritarda | distanza su quattro punti

(Di lunedì 24 luglio 2023) "Mai dire mai" è una delle frasi più classiche, usate e abusate da tante e tante persone ogni giorno nel mondo. Non semina tracce, non fa mica specie. Ma una volta su duecento milioni capita di ...

... l'annuncio dell'intesa non arriva , non si vede ancora la luce proprio come sabato s'è intravisto a malapenasul palco nel corso della presentazione del gruppo dei campioni d'Italia. Seimila ...Secondo il Corriere dello Sport c'è ancora distanza trae il Napoli per ildel contratto ; si continua a trattare, ma Garcia è in ansia. La Gazzetta dello Sport apre con le ...... Hirving Lozano Ildicon il Napoli non si sblocca, quello di Zielinski registra un'evoluzione più positiva degli ultimi mesi, quello di Lozano è in stallo e il messicano rischia di ...

Osimhen non ha gradito le parole di ADL: faccia a faccia tra i due nei prossimi giorni CalcioNapoli24

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.Avere Osimhen in squadra fa la differenza e non averlo la fa al contrario: l'allenatore ne è perfettamente consapevole ed è per questo che ieri ha dichiarato la sua speranza e la settimana scorsa s'è ...