Orso sospettato di aver aggredito e ucciso una donna nel parco di Yellowstone TGCOM

Un orso grizzly è sospettato di essere il responsabile della morte di una donna, trovata senza vita su un sentiero vicino al Parco Nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti. L'accaduto ricorda molto ...I ranger hanno annunciato di aver trovato tracce di orsi grizzly vicino a un sentiero escursionistico a West Yellowstone. Montana. Gli investigatori di Montana Fish, Wildlife and Parks hanno affermato ...