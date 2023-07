Orrore al parco divertimenti | muore a 9 anni La giornata col papà si trasforma in tragedia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Una famiglia è in lutto dopo che un tragico incidente in quad è costato la vita a una bambina di nove.Il quad guidato dal padre, un uomo di 34lungo una pista a Langford Park, Jarrahdale, verso le 17:00 di sabato, si è ribaltata provocando fin da subito ferite profonde nella bambina. Laila Lupica, nove, è stata “sbalzata dalla moto”, riportando gravi ferite. I servizi di emergenza si sono precipitati sul posto ma non sono riusciti a salvare la bambina, che è morta per le ferite riportate. Il padre, sotto choc, è stato portato all’ospedale Armadale con ferite lievi. Il nonno di Laila, Mike Rapaic, ha fatto un appello domenica, dicendo a 7 News che “spera che questo (sfortunato) incidente non sia una morte invana”. Il premier dell’Australia occidentale, Rodger Cook, ha reso omaggio alla “terribile” ...

