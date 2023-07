Oroscopo Paolo Fox di martedì 25 luglio 2023 | Gemelli teso

Leggi su zon

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’diFox per oggi,25Ariete Nella prima parte della giornata di domani la Luna sarà contraria. Nel pomeriggio invece la situazione migliorerà sensibilmente. Dal giorno 29 del mese Mercurio inizierà un nuovo transito: non sarà più possibile rimandare una scelta. I single in questa estate dovranno darsi da fare, perché sono in arrivo interessanti novità. Toro Questi sono giorni complicati. Il Sole è dissonante, ma fortunatamente da venerdì Mercurio non sarà più in opposizione. Chi un problema economico o lavorativo è un po’ in ansia. A breve dovrete fare delle scelte importanti e dovrete sostenere anche delle responsabilità.In questa giornata dic’è una tensione positiva nell’aria, da sfruttare sia in amore sia sul ...