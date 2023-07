Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 24 al 30 luglio 2023 | Cancro in prima fila | arrivano grandissime novità

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 24 luglio 2023) Arriva l’dell’ultimadi: la più calda e non solo dal punto di vista climatico. Mentre molti italiani sono ormai in vacanza, le stelle non vanno mai in ferie! Soprattutto quelle diFox. Ariete Sarà unaparticolarmente bollente, complici le temperature si può dire che non avrete altro in mente. Peccato che a breve ci sarà un brusco ritorno alla realtà. Toro Non c’è molto da dire sul vostro lavoro, concentrati come non mai non ne sbagliate una. Siete intenti a dimostrare a tutti che ci sarà un motivo se siete stati scelti voi per la promozione. Gemelli Un particolare che non passa inosservato vi costringerà a dare giustificazioni un po’ a tutti. Non riuscite purtroppo a togliervi dalla testa le idee di chi vorrebbe qualcosa in ...