Oroscopo della settimana dal 24 al 30 luglio 2023

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’ ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali, in base al transito dei pianeti, sono pronte a svelare tutti i dettaglivita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni gradiranno il contatto con il prossimo, mentre altri preferiranno rimanere da soli. In particolare, Ariete, Scorpione e Sagittario si concentreranno sul lavoro, mentre Cancro, Leone e Capricorno avranno bisogno di una pausa. Vergine, Gemelli e Pesci metteranno il partner al primo posto e, infine, Toro, Bilancia e Acquario saranno decisamente combattivi. Per avere una visione più completa dell’si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente. : dall’Ariete al Cancro Ariete: metterete al primo posto il lavoro. Per voi, sarà fondamentale svolgere al meglio i vostri compiti. Vi ...