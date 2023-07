Oroscopo del giorno Martedì 25 Luglio 2023

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 luglio 2023)– :quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del25di oggi Ariete Oggi è unfestivo e dovrebbe essere piacevole, tuttavia, bisogna avvertire che la Luna sarà dissonante e c’è il pericolo che le emozioni rovinino la vostra giornata. Evita per quanto puoi conflitti con il tuo partner o con i parenti più stretti, conflitti che potrebbero scoppiare per cose di poca importanza.di oggi Toro La Luna oggi non sarà in una buona posizione, ed essendo lei la regina delle emozioni, il rischio sarà che affluiscano quelle più negative. Soprattutto, devi stare attento alla ...