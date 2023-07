Oro e argento per l' Italia a Fukuoka | trionfo di Ceccon nei 50 farfalla | secondo Martinenghi nei 100 rana

Non so che dire, è venuto fuori unmondiale dopo un anno complicato. La testa fa sempre la ... Medaglia che vale unper l'anno che ho passato. Cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo ...Il tempo non è per niente buono, ma porto a casa questocome fosse un", ha detto Martinenghi esultando per l'ottimo risultato. "Sono al settimo cielo, ho cercato di vendere cara la pelle -...... farfetch.com STROILI Orecchini a lobo inrodiato con zirconi Credits: stroilioro.com RUE DES MILLE Orecchini a lobo placcatiimpreziositi da zirconi rosa Credits: ruesdemille.com ...

Mondiali di nuoto: Oro e argento all'Italia con Ceccon e Martinenghi ... Agenzia ANSA

Due medaglie azzurre ai mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone con l'oro di Thomas Ceccon nei 50 farfalla e l'argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia ...Niccolò Martinenghi sale nuovamente sul podio iridato. Ai Mondiali di Fukuoka il fenomeno azzurro della rana scende di una posizione (era stato oro in quel di Budapest 2022), ma conquista comunque una ...