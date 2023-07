“Ora è con moglie e figlio” Lutto nella musica | il triste annuncio sul sito internet del cantante

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023)nel mondo della. È morto il famosopop britannico Vince Hill. L’uomo raggiunse la seconda posizione nelle classifiche britanniche nel 1967 con una cover della canzone “Edelweiss” di “The Sound of Music”. L’uomo è morto all’età di 89 anni, pacificamentesua casa di Henley-on-Thames, nell’Oxfordshire, sabato.A renderlo noto una dichiarazione sul suoweb. Aveva lavorato con i protagonisti del mondo dello spettacolo tra cui Dame Barbara Windsor, Dame Vera Lynn, Tony Christie e Cilla Black. “Vince ha creato un’ereditàle … Lui e le sue melodie rimarranno per sempre nei nostri cuori”, si legge sul. >>italiana in, l’artista è morto a 37 anni. La sua storia di coraggio aveva ...