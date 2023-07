Oppenheimer | una scena di nudo con protagonista Florence Pugh è stata censurata in India e altre nazioni

(Di lunedì 24 luglio 2023) Unain cuiappare senza veli nel filmdigitalmente per ottenere la distribuzione nelle sale. Unadipresente nel filmin variecompresa. Online, sui social media, sono state condivise le immagini di"coperta" da un vestito nero aggiunto in digitale. Le immagini censurate Nella versione originale del filmsi vede Jean Tatlock, interpretata, in Senza veli mentre parla con ilinterpretato da Cillian Murphy. Le ...

... perché almeno noi abbiamo potuto guardare il film di Nolan a pochi giorni di distanza dal Barbie della Gerwig e ci troviamo a scrivere la recensione dia un mese dall'uscita.scelta ...... il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema ci riprova e punta all'Oscar per, ...rispetta la data del 2023) insieme ad altri 5 direttori della fotografia considerati favoriti per...La performance di Cillian Murphy è la più attesa in, il nuovo film diretto da Christopher Nolan. Non solo perché l'attore irlandese è il ... Innuova intervista rilasciata a People Robert ...

Oppenheimer ha una colonna sonora atomica GQ Italia

Una scena in cui Florence Pugh appare senza veli nel film Oppenheimer è stata censurata digitalmente per ottenere la distribuzione nelle sale.Per il nuovo film di Nolan Oppenheimer è stata creata una pellicola totalmente nuova: quella in bianco e nero da 65 mm.