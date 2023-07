Oppenheimer ha una colonna sonora atomica

(Di lunedì 24 luglio 2023) Che suono hanno i momenti che precedono una detonazione? Per ladi, il compositore svedese Ludwig Göransson ha dovuto rispondere anche a questa domanda. Il test Trinity era il primo nel suo genere, un grande salto nell'ignoto che avrebbe dimostrato se la fissione nucleare e la reazione a catena su una massa critica di plutonio erano concetti che si sarebbero potuti trasformare in un'arma tattica o se, al contrario, gli scienziati del Progetto Manhattan avevano sbagliato le loro conclusioni, sprecando diversi anni di lavoro nel processo. Nella peggiore delle ipotesi, Trinity sarebbe potuto non esplodere sul deserto del New Mexico e la cosa avrebbe significato che il complesso militare-industriale statunitense avrebbe avuto tra le mani il più grande e costoso fermacarte mai realizzato. ...

... perché almeno noi abbiamo potuto guardare il film di Nolan a pochi giorni di distanza dal Barbie della Gerwig e ci troviamo a scrivere la recensione dia un mese dall'uscita.scelta ...... il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema ci riprova e punta all'Oscar per, ...rispetta la data del 2023) insieme ad altri 5 direttori della fotografia considerati favoriti per...La performance di Cillian Murphy è la più attesa in, il nuovo film diretto da Christopher Nolan. Non solo perché l'attore irlandese è il ... Innuova intervista rilasciata a People Robert ...

Oppenheimer è il trattato definitivo sul concetto di ambiguità morale WIRED Italia

Ludwig Göransson, musicista con cui Christopher Nolan aveva già lavorato in Tenet, ha composto non meno di un'ora e mezza di musica per quella che, ad oggi, è la sua opera più ambiziosa ...La recensione di Oppenheimer, il film di Christopher Nolan incentrato sul padre della bomba atomica, interpretato da Cillian Murphy.