Operazione Dda contro la mafia foggiana | decine di arresti

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 24 luglio 2023) Oltre 80 persone sono state arrestate nel Foggiano e in altre zone d'Italia in un'condotta dalla Dda (Direzione distrettuale anti). Il provvedimento di custodia cautelare ha colpito vertici e affiliati della criminalità organizzate della città pugliese, con ordinanze eseguite anche in altre zone d'Italia.