Open Fiber | Gasparri Fi | ' iniziativa imprenditoriale fallimentare si poteva evitare'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "La societàfu creata nel 2015 e voluta fortemente dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi per compiere lavori di realizzazione della rete su tutto il territorio nazionale. Già all'epoca questa decisione fu molto contestata visto che, secondo molti, avrebbe creato una doppia rete invece di utilizzare e magari ampliare quella già presente su gran parte del territorio e gestita da un altro operatore". Così Maurizio, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama, che poi aggiunge: "Negli anni, per guadagnare spazi commerciali, la società ha partecipato a numerose gare, soprattutto nelle aree bianche, vincendole con prezzi evidentemente troppo bassi per il mercato e questo ha procurato un mancato guadagno che nel tempo si è ampliato in maniera vertiginosa. ...

è arrivata a fine corsa I ritardi per la realizzazione della rete in fibra si cumulano e i soldi sono sempre meno. batte cassa per quasi un miliardo. Ma il governo fa orecchie da ... Sara Bennewitz Milano avvia i colloqui preliminari con le banche per ridiscutere le condizioni di un maxi prestito da 7,1 miliardi, e il suo primo azionista Cassa e Depositi e Prestiti prende carta e penna e ...

Maurizio Gasparri esorta il Governo ad aprire una inchiesta parlamentare sul 'disastro Open Fiber'. Bonifazi (IV): 'Idea originaria buona'.