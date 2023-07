Oms | ' da diete malsane 8 mln morti | mediterranea modello salute'

"Oggi stiamo affrontando la questione cruciale di cosa rende sana una dieta", ha spiegato il Dgche fra gli esempi disalutari ha citato per prima la "dieta mediterranea, con la sua enfasi ...Ci sono molti tipi disane, provenienti da diverse culture e sistemi, "ma tutte - ha precisato il direttore generale dell'- hanno 4 cose in comune: in primis, provvedono a fornire un ...Alimentazione sana, ecco i quattro segreti Ci sono molti tipi disane, provenienti da diverse culture e sistemi, "ma tutte " ha precisato il direttore generale dell'" hanno 4 cose in comune:...

Oms, diete malsane causano almeno 8 milioni di morti all'anno Agenzia ANSA

'Il cibo è una parte centrale della vita e della cultura, è fondamentale per una buona salute. Eppure le diete malsane sono uno dei principali ...Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità molte di queste vittime sono legate a marketing aggressivo, eccesso di zuccheri e grassi ...