Omicidio - suicidio di una coppia di anziani nel Torinese

(Di lunedì 24 luglio 2023)e successivoper unadinel. Entrambi 84 anni, vivevano a Vinovo, in un'area periferica di case basse, strutturata come un villaggio. Sul posto è accorsa un'...

e successivoper una coppia di anziani nel Torinese. Entrambi 84 anni, vivevano a Vinovo, in un'area periferica di case basse, strutturata come un villaggio. Sul posto è accorsa un'...per una coppia di anziani nel Torinese. Entrambi 84 anni, vivevano a Vinovo, in un'area periferica di case basse, strutturata come un villaggio. Sul posto è accorsa un'autoradio ...Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un episodio di. Gli accertamenti sono in corso. Sul posto anche i militari della Scientifica.

Era uscito per fare una corsa, quando è stato colpito da un malore che è risultato fatale: Alessandro Boiocchi aveva solo 49 anni ...Vinovo – Due anziani sono stati ritrovati senza vita e con segni di colpi di pistola sul corpo nella loro abitazione alla periferia di Vinovo nella mattina di oggi, lunedì 24. Ad avvisare i ...