... cittadino albanese 24enne e del tentatodi due connazionali di 26 e 28 anni avvenuti ieri, poco dopo l'ora di pranzo in via Dorighello nel quartiere Forcellini di. I due, residenti a ...commenta Due persone sono state fermate per l'di Albert Deda , cittadino albanese di 24 anni residente a, e per aver tentato di uccidere altri due suoi connazionali di 26 e 28 anni. I due presunti killer - anche loro albanesi, di ...... cittadino albanese 24enne, e del tentatodi due connazionali di 26 e 28 anni, avvenuti ieri, poco dopo l'ora di pranzo in via Dorighello nel quartiere Forcellini di. I due, residenti ...

Omicidio a Padova, fermate due persone: erano fuggite dopo il delitto TGCOM

Accusati di avere ucciso a coltellate Albert Deda, un connazionale di 24 anni. Sono stati bloccati nella tarda serata di ieri. Ancora poco chiaro il movente ...I presunti killer, cittadini albanesi di 19 e 24 anni, si trovavano in autostrada all'altezza dello svincolo di Villesse, a Gorizia ...