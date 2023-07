“Ogni tua lacrima” | il nuovo singolo di Malcom Raffaello Creatore

(Di lunedì 24 luglio 2023) MILANO – E’ uscito il video di , scritto da Giovanni Pezzetti e Andrea Amati, già in radio e disponibile in digitale, prodotto dall’etichetta Vivir Music Records e distribuito da CD Baby. “Questo brano, vero e onesto, vuole comunicare che amore e gratitudine sono sentimenti fondamentali per qualsiasi essere umano – afferma– sorreggersi, aiutarsi, rasserenarsi a vicenda, cosa c’è di più importante? Dare e avere naturalmente senza forzature o calcoli. La canzone è nata una sera in un ristorante del lodigiano, tra amici e musicisti, tra un racconto ed una canzone, Giovanni Pezzetti con la chitarra ha suonato e, con Andrea Amati, scritto il testo della canzone. Il titolo è stato deciso una volta prodotto il brano”. Per la regia del video “l’etichetta ha deciso di dare fiducia a Simone Malerba, un ragazzo giovane, con cui non io avevo mai ...

‘Ogni tua lacrima’, nuovo singolo di Malcom Raffaello Creatore ExPartibus

