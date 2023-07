Ogni giorno in 6 600 al pronto soccorso per il caldo

(Di lunedì 24 luglio 2023) In aumento i casi di malore da alte temperature e sempre più ricoveri per il clima torrido. Negli ultimi dieci giorni l'Italia è stata interessata da un'ondata di calore da record, alla quale sono seguiti temporali e grandinate molto violenti al Nord. E mentre si aspetta la data di mercoledì 26...

anno la sezione Anpi di Verona tiene molto a questa manifestazione " sottolinea Deborah ... Fu una festa in piena regola, undi gioia in mezzo alle preoccupazioni per la guerra ancora in ...... destinata esclusivamente all'attività sportiva, con inclusa una componente ad alta tecnologia per evitare di danneggiare o usurare precocemente quella utilizzata. Redazione VareseNews ...lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico. Abbonati a VareseNews

Dumfries: "Imparo ogni giorno: sono pronto a ricominciare" Inter - News Ufficiali

Tanti in verità sono i libri scritti sulla condizione femminile e quasi ogni giorno ne viene pubblicato uno nuovo che evidenzia l’incremento di violenze contro le donne sia in occidente che in oriente ...Don't Worry Darling: thriller psicologico con Florence Pugh e Harry Styles su Sky e NOW, Arriva in prima tv su Sky l’audace thriller psicologico DON’T WORRY DARLING, lunedì 24 luglio alle 21.15 su Sky ...