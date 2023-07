Offerta record di 300 milioni di euro dall’Arabia Saudita per Kylian Mbappé | sarebbe la più onerosa di sempre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il clubdella Pro League Al Hilal ha presentato la più elevatadinella storia del calcio per, attaccante francese del Paris Saint Germain. L’, che supererebbe quella con cui il Psg acquistò il brasiliano Neymar per 222nel 2017 dal Barcellona, prevede una quota di 300diper l’acquisto del cartellino del giocatore, che potrebbero andare nelle casse del Psg. Di 400invece ingaggio biennale per il giocatore. Il rapporto frae il Psg sembra essere in forte crisi, tanto che l’attaccante è stato escluso dal tour pre-campionato che il club sta facendo in Giappone in questi giorni. ...