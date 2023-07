Odessa sotto attacco russo | per Kiev è crimine di guerra

(Di lunedì 24 luglio 2023) Per l'Ucraina l'è undi. "È un tentativo di bloccare il ripristino del 'corridoio del grano'", aggiungono le autorità di. 19 i missili lanciati sulla città: 2 i civili morti. Distrutta anche la cattedrale della Trasfigurazione risalente al 1800 oltre ad altri 25 edifici storici. Il presidente ucraino Zelensky ha promesso che ci sarà una rappresaglia. Condanna anche dall'Unesco per il patrimonio distrutto. Palazzo Chigi dichiara che l'Italia è pronta a ricostruire la capitale. Mosca dal canto suo ha dichiarato di aver colpito tutti gli obiettivi previsti per evitare attacchi terroristici.

'Barbarie'. Giorgia Meloni non usa eufemismi per definire lo scempio e l'ennesimo oltraggio perpetrato da Putin.le macerie della cattedrale ortodossa digiace l'ignominia di un regime che conduce una guerra sporca contro civili, obiettivi non militari e depositi di grano indispensabili per sfamare ...Anche su questo, l'Italia deve farsi promotrice di una iniziativa internazionale che,l'egida ... Non si può assistere all'escalation russa che colpiscesenza reagire.... la prima chiesa di, considerata un tesoro storico e spirituale della città. Il bilancio è di un morto e 15 feriti. Guerra Ucraina - Russi a: diretta no stople bombe a grappolo nel ...

Grave attacco su Odessa, colpita la Cattedrale della Trasfigurazione, morti e feriti - Zelensky: nel raid a Odessa danneggiato il consolato greco - Zelensky: nel raid a Odessa danneggiato il consolato greco RaiNews

Guerra in Ucraina, il ristoratore ha aperto in primavera L'Antica Cantina nella città sul Mar Nero: «Teniamo botta. Qual è il senso di distruggere un patrimonio Unesco» ...L’Unesco condanna l’attacco: brutalità contro i tesori dell’arte. Per Putin la controffensiva ucraina è "ufficialmente fallita",. ma Kiev ha già recuperato la metà dei territori occupati dai russi. .