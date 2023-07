Nuovi temporali con grandine a Milano e in Brianza Albero cade su un’auto | illeso il conducente Morta una donna a Lissone – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo il violento temporale del pomeriggio, un nuovo rovescio si è abbattuto sulle province di Lecco, Como, Monza e, e anche nel Milanese. Ancora una volta, la forte perturbazione è stata accompagnata da lampi, fulmini e, con chicchi grandi come palline da tennis. Pioggia molto intensa è caduta a Mariano Comense nel comasco, e a Sovico, Cesano Maderno e Seveso (Monza), così come a Seregno, sempre in provincia di Monza, dove per diverse ore molte zone della cittadina sono rimaste senza corrente elettrica. L’Ansa riferisce che i residenti di un condominio sono in difficoltà perché il maltempo ha in parte sventrato una facciata. Nel centro commerciale di Arese, nel Milanese, le precipitazioni hanno danneggiato il tetto e ora l’acqua sta penetrando all’interno. Nella notte è prevista un’altra perturbazione di simile portata, nel frattempo ...