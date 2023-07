Nuoto | Thomas Ceccon rischia di uscire nelle batterie dei 100 dorso ai Mondiali! Avanti col brivido

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un bel rischio per. Il veneto, campione del mondo e d’Europa in carica e primatista mondiale dei 100, ha un po’ scherzato con il fuocodella distanza in questione dei Mondiali 2023 dia Fukuoka (Giappone). Il veneto ha deciso di affrontare una gara di gestione, considerando il ritmo compassato delle altre heat. L’azzurro ha ottenuto il 14° tempo di 53.84, nuotando in maniera un po’ troppo lenta dall’inizio alla fine, anche un po’ fuorviato da un approccio da parte di tutti piuttosto calmo. Alla fine della fiera, il veneto con ilè entrato in semifinale questo pomeriggio con un decimo di margine. A farne le spese, in questo senso, è stato il greco Apostolos Christou che, in batteria con, non ha ben ...

... debutta QuadarellaCeccon nella finale dei 50 farfalla, Nicolò Martinenghi nella finale di 100 rana. Simona Quadarella in acqua per i 1500 stile libero. I Mondiali didi Fukuoka 2023, ...... Lorenzo Zazzeri eCeccon centra il secondo posto nella finale della staffetta 4×100 stile libero maschile, grazie al crono di 3'1049, e regala all'Italia la prima medaglia delin vasca ...Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri eCeccon conquistano largento con la 4100 stile libero in 31049, a trentotto centesimi dal record italiano. I quattro moschettieri della 4100 ...

Nuoto, Thomas Ceccon: "Ho scherzato con il fuoco. Il secondo posto è il primo dei perdenti" OA Sport

I risultati del secondo giorno di batterie ai Campionati del Mondo di nuoto di Fukuoka 2023. Bene gli azzuri, in acqua Thomas Ceccon nei 100 dorso ...Giro di boa peri Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW. Dal 23 luglio inizia il programma in vasca con tutti i campioni del mondo in caric ...