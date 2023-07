Nuoto | Thomas Ceccon | “Ho scherzato con il fuoco Per me il secondo posto è il primo dei perdenti”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ha rischiato non pocoal termine delle batterie dei 100 dorso dei Mondiali 2023 dia Fukuoka (Giappone). Il campione del mondo e d’Europa in carica di questa distanza, nonché primatista mondiale, si è un po’ adagiato sul ritmo generale delle heat, interpretate da tanti con eccessiva rilassatezza. Alla fine della fiera,ha messo in acqua una nuotata troppo sotto ritmo e la conclusione è stata quella di un crono da 53.84 che l’ha fatto rientrare in semifinale come quattordicesimo, con appena un decimo di margine rispetto a chi era dietro di lui a contendersi l’accesso. “Ho visto che sono andati piano e diciamo che ho un po’con il. Questa mattina bastava fare una gara così. Oggi pomeriggio il problema sarà nella gestione della semifinale di ...