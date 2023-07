(Di lunedì 24 luglio 2023) Ha rischiato non pocoal termine delle batterie dei 100 dorso dei Mondiali 2023 dia Fukuoka (Giappone). Il campione del mondo e d’Europa in carica di questa distanza, nonché primatista mondiale, si è un po’ adagiato sul ritmo generale delle heat, interpretate da tanti con eccessiva rilassatezza. Alla fine della fiera,ha messo in acqua una nuotata troppo sotto ritmo e la conclusione è stata quella di un crono da 53.84 che l’ha fatto rientrare in semifinale come quattordicesimo, con appena un decimo di margine rispetto a chi era dietro di lui a contendersi l’accesso. “Ho visto che sono andati piano e diciamo che ho un po’con il. Questa mattina bastava fare una gara così. Oggi pomeriggio il problema sarà nella gestione della semifinale di ...

... debutta QuadarellaCeccon nella finale dei 50 farfalla, Nicolò Martinenghi nella finale di 100 rana. Simona Quadarella in acqua per i 1500 stile libero. I Mondiali didi Fukuoka 2023, ...... Lorenzo Zazzeri eCeccon centra il secondo posto nella finale della staffetta 4×100 stile libero maschile, grazie al crono di 3'1049, e regala all'Italia la prima medaglia delin vasca ...Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri eCeccon conquistano largento con la 4100 stile libero in 31049, a trentotto centesimi dal record italiano. I quattro moschettieri della 4100 ...

Nuoto, Thomas Ceccon: "Ho scherzato con il fuoco. Il secondo posto è il primo dei perdenti" OA Sport

I risultati del secondo giorno di batterie ai Campionati del Mondo di nuoto di Fukuoka 2023. Bene gli azzuri, in acqua Thomas Ceccon nei 100 dorso ...Giro di boa peri Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW. Dal 23 luglio inizia il programma in vasca con tutti i campioni del mondo in caric ...