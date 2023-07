Nuoto | Thomas Ceccon eguaglia Rosolino Ed ai Mondiali ha già vinto medaglie in tre stili divers

(Di lunedì 24 luglio 2023) Non tutti gli atleti sono uguali e ce ne sono alcuni capaci di fare la differenza.l’ha fatto in passato e ha replicato quest’oggi nella seconda giornata dei2023 diin corsia a Fukuoka (Giappone). Il veneto, dopo aver un po’ scherzato con il fuoco nelle batterie dei 100 dorso, nel programma serale si è scatenato, prima andandosi a prendere la Finale delle due vasche del dorso con il miglior riferimento di 52.16 e dopo 30? si è buttato in acqua e conquistato l’oro nei 50 delfino con il nuovo record italiano di 22.68. Una gara magistrale la sua che lo proietta sempre più nel gotha delitaliano e internazionale. In primis,è entrato a far parte di quei nuotatori in grado di vincere almeno una medaglia iridata in tre...

Ancora medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. In Giappone Thomas Ceccon ha conquistato l'oro nei 50 metri farfalla, vincendo in 22"68 e stabilendo anche il ...Per lui anche il record italiano. "Sono meno stanco adesso - evidenzia - che dopo i 100 dorso. Sono campione del mondo e sono molto contento. Ho fatto una gara molto buona" ...