Nuoto | Simona Quadarella | “Mi gioco l’argento o il bronzo nei 1500 sl | Ledecky di un altro pianeta”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tutto come da copione.ha centrato l’accesso alla Finale deistile libero donne di questi Mondiali 2023 diin corsia a Fukuoka (Giappone). L’azzurra, inserita nell’ultima batteria con l’americana Katie, non ha potuto fare niente al cospetto dell’incedere della rivale, che ha ottenuto non a caso il miglior crono di ingresso alla Finale, in programma domani, di 15:41.22. Confortante, però, la prova disu una distanza che nelle ultime stagioni l’aveva fatta tribolare non poco, specie per la gestione dello sforzo. In questa circostanza, la romana, senza sforzi eccessivi, ha toccato la piastra in 15:55.05, secondo tempo dell’overall di questa specialità. Alle sue spalle, nella classifica complessiva delle batterie, troviamo l’australiana Lani ...