Nuoto | risultati Mondiali | Ceccon oro nei 50 farfalla e migliore in semifinale nei 100 dorso | Martinenghi argento nella rana!

(Di lunedì 24 luglio 2023) Signore e signori, è tempo di riepilogo di questa seconda giornata di semifinali e di finali nei2023 diin corsia. La Marine Messe Fukuoka Hall A è stato teatro di sfide notevoli e in casa Italia sono arrivati importanti aggiornamenti con un oro e un, per un computo totale che in piscina sale a tre medagliein due giorni (1-2-0). A dare il via alle danze è stato Nicolò. Il lombardo, oro iridato l’anno scorso nei 100 rana, non ha vissuto un grande 2023 e gli acciacchi ne hanno minato la preparazione. L’azzurro però ha saputo estrarre il 100% del suo potenziale, prendendosi unnotevole in 58.72, da condividere con l’olandese Arno Kamminga e l’americano Nic Fink. Un qualcosa decisamente inusuale. L’oro è andato al favorito cinese Qin ...