Nuoto | risultati batterie Mondiali 24 7 | Thomas Ceccon si salva nei 100 dorso | Quadarella in Finale nei 1500 sl

(Di lunedì 24 luglio 2023) Calato il sipario sulla seconda giornata dialla Marine Messe di Fukuoka (Giappone), sede dei2023 diin corsia. Un day-2 nel quale l’Italia ha potuto contare su un cospicuo numero di atleti qualificati ai turni successivi, che fa ben sperare in vista di quanto accadrà nel pomeriggio dalle 13.00 italiane. Nei 100donne Margherita Panziera, distante dalle gare da molto tempo, ha trovato comunque le energie per andarsi a prendere la semicon il 13° tempo di 1:00.40, nell’overall in cui le duellanti Regan Smith (58.47) e Kaylee McKeown (58.90) hanno dominato la scena. Ha rischiato moltissimonei 100maschili, distanza nella quale è campione del mondo e d’Europa in carica, nonché primatista mondiale ...

I Mondiali didi Fukuoka 2023, nel programma di lunedì 24 luglio, propongono gare con azzurri in corsa per medaglie edi prestigio. Batterie al via a partire dalle 3.30 italiane (10.GIORNO PER GIORNO TUTTI I, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO LE SEMIFINALI - ... IL PROGRAMMA DELIN VASCA: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME ...... a cui non potevano certo mancare gli atleti della ArvaliaLamezia . Grande crescita e ottimiper i nuotatori guidati dai mister Francesco Strangis e Niccolò De Giorgio , che si sono ...

Risultati Mondiali di Nuoto di Fukuoka 2023: Tutte le medaglie di oggi dell'Italia nel Nuoto in vasca | La lista aggiornata ... Olympics

I risultati del secondo giorno di batterie ai Campionati del Mondo di nuoto di Fukuoka 2023. Bene gli azzuri, in acqua Thomas Ceccon nei 100 dorso ...La seconda giornata del programma di nuoto ai Mondiali di Fukuoka 2023 con gli azzurri a caccia di medaglie: ecco gli atleti da seguire ...