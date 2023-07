Nuoto | Mondiali Fukuoka 2023 | Quadarella in finale nei 1 500 | Ceccon si salva nei 100 dorso

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Al via la seconda giornata di gare alla Marine Masse di, che ospita idi. C’è l’ingresso incon il secondo crono nei 1500 stile libero per Simona, che viene preceduta solamente da Katie Ledecky. L’azzurra conclude col tempo di 15’55?05 l’ultima batteria della seconda giornata, mentre la campionessa olimpica comanda in 15’41?22. “Voglio tornare sul podio – le parole della primatista italiana – Ledecky è su un altro pianeta, ma per il resto siamo tutte abbastanza vicine e sarà una gran bella. Oggi non ho faticato molto, sono sincera, la fatica l’ho sentita verso i 1200 metri e allora negli ultimi trecento ho voluto dosare le energie in previsione della. Stamattina ho avuto buone sensazioni, ma non voglio dire più ...