Nuoto | Mondiali 2023 | Simona Quadarella in Finale nei 1500 sl con il 2° tempo Ledecky prenota l’oro

(Di lunedì 24 luglio 2023)ha fatto il suo e approda nelladeistile libero donne di questidiin corsia a Fukuoka (Giappone). La romana, inserita nell’ultima batteria con l’americana Katie, ha dovuto prendere atto dello strapotere della statunitense che su questa distanza non ha rivali., infatti, con grande agio ha vinto la heat e ottenuto il miglior crono di ingresso alladi 15:41.22. Buona, comunque, la prestazione disu una distanza che nelle ultime stagioni per tutta una serie di ragioni aveva fatto fatica a interpretare. In questa circostanza, l’azzurra, gestendo anche il suo sforzo negli ultimi 300 metri, ha toccato la piastra in 15:55.05, ...

didi Fukuoka 2023, nel programma di lunedì 24 luglio, propongono gare con azzurri in corsa per medaglie e risultati di prestigio. Batterie al via a partire dalle 3.30 italiane (10.... grazie al crono di 3'1049, e regala all'Italia la prima medaglia delin vasca aidi Fukuoka. L'oro va all'Australia con il tempo di 3'1016, dopo un testa a testa proprio con l'Italia ...La staffetta dell'Italia ha conquistato l'argento nella 4 100 aidia Fukuoka., dietro all'Australia. Con il tempo di 3'10'49, Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno portato la prima medaglia per l'Italia nella ...

Missione compiuta per Margherita Panziera, impegnata nelle batterie dei 100 dorso donne della seconda giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). In una stagione particolare pe ...